Tú Sí Que Vales, nuova stagione: la storia del programma, i vincitori I Video

Scatta oggi la settima edizione di "Tú Sí Que Vales" il talent show in onda in prima serata dal 2014 su Canale5 (a partire dalle ore 21,20). È basato sull'omonimo format di origine spagnola andato in onda tra il 2008 e il 2013 su Telecinco. Registrato a Roma, al programma possono partecipare tutti coloro che hanno un'abilità, sia canto, ballo o altro. Il vincitore del programma si aggiudica il montepremi di centomila euro.

Il programma è stato scritto da Barbara Cappi, Giona Peduzzi, Mauro Monaco, Walter Corda e Francesca Picozza e lo ha ideato Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti. I vincitori: Claire Francisci e Alessio Bucci (2014); Angelica Bongiovonni (2015); Edson D'Alessandro (2016); Salah the Entertainer (2017); Marcin Patrzalek (2018); Enrica Musto (2019). Confermata la giuria: Maria De Filippi, Jerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari; giudice popolare Sabrina Ferilli.

