"Tu Si Que Vales", Irama l'ospite della prima puntata. Chi è, le canzoni più belle e le sue fidanzate | VIDEO

Sarà Irama l'ospite speciale della prima puntata della nuova stagione di "Tu Si Que Vales", in onda sabato 12 settembre alle 21,35 su Canale5. Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è un cantautore italiano che ha riscosso grande successo grazie alla vittoria della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Attualmente Irama è impegnato nel lancio del nuovo album “Crepe” dopo aver presentato il singolo “Mediterranea” ad Amici Speciali 2020. Quest'ultima canzone è risultata essere tra le più vendute del 2020.

Irama è stato anche sul palco dell’Ariston tra le “nuove proposte” del Festival di Sanremo e ha all’attivo altri grandi successi come le canzoni “Nera” e “Arrogante”, anch'esso divenuto un tormentone. Irama attualmente vive a Milano che come lui stesso ha dichiarato lo ha accolto e migliorato, sia come uomo che come artista.Irama è sempre stato molto riconoscibile anche per il suo look particolare, che in occasione di Amici Speciali è ulteriormente cambiato. In un’intervista a Radio Zeta ha parlato anche di look: “Rispetto ai miei coetanei sono un po' anomalo, odio le tute, non ne ho mai indossata una neanche in questi mesi di quarantena". Molto vivace anche la sua vita privata, il cantante è stato infatti legato alla influencer Giulia De Lellis per qualche mese. Ma durante la breve storia, altre cinque donne avrebbero affermato di stare con il cantante: Giulia Tascione, Ana Yanirsa, Nicole Vergani o Megghi Galo. Ora Irama è fidanzato con la modella cipriota Victoria Stella Doritou.

