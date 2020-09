Otto e Mezzo, stasera 12 settembre ospiti Carlo Calenda e Danilo Toninelli. Duello sul referendum

12 settembre 2020 a

Sono Danilo Toninelli, ex ministro del Movimento 5 Stelle, e Carlo Calenda, fondatore e capo di Azione, a confrontarsi stasera in tv su La7 a partire dalle ore 20.30 nel corso di Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber. Argomento principale della trasmissione il referendum per il taglio dei parlamentari. Oltre ai due politici è annunciata la presenza anche della storica Alessandra Tarquini. Ovviamente è probabile che si parli anche della situazione politica e delle brucianti polemiche, diventate sempre più intense in vista delle elezioni regionali che sono in programma il 20 e 21 settembre e che nei sondaggi vedono il centrodestra in vantaggio in diverse regioni.

