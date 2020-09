Mostra del cinema di Venezia, Favino vince la Coppa Volpi. Leone d'Oro a "Nomadland"

12 settembre 2020 a

Alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile è andata a Pierfrancesco Favino per "Padrenostro" di Claudio Noce. A Vanessa Kirby il riconoscimento per la miglior interpretazione femminile con "Pieces of a woman". Prima dell'inizio della cerimonia di chiusura ci sono state le parole della madrina della manifestazione, l'attrice Anna Foglietta: "Qui si è fatta la storia. Dobbiamo brindare al coraggio di chi ci ha creduto dall’inizio alla fine", ha sottolineato l'attrice durante l'ultimo giorno di kermesse, la prima in epoca di Covid 19. Leone d'Oro per il miglior film a "Nomadland"di Chloé Zhao.

