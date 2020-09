Stasera in tv 12 settembre, in seconda serata su Iris il film Basic con John Travolta. La trama

12 settembre 2020 a

Stasera in tv 12 settembre in seconda serata su Iris, è in programma il film Basic, inizio alle ore 23.40. Genere azione, realizzato nel 2003 tra Canada e Stati Uniti per la regia di John McTiernan. Del cast fanno parte John Travolta, Connie Nielsen, Samuel L. Jackson, Timothy Daly, Giovanni Ribisi. La trama. Un agente della Dea, ex militare, viene sospeso per una presunta corruzione, ma viene richiamato per collaborare alla soluzione di un complicato mistero: la scomparsa del sergente Nathan West e degli allievi del suo gruppo scelto di forze speciali, scomparsa avvenuta durante una esercitazione. Vengono ritrovati soltanto due supersiti che però non vogliono chiarire la vicenda.





