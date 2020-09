Stasera in tv 12 settembre, su Iris il film Rivelazioni con Michael Douglas e Demi Moore. La trama

12 settembre 2020 a

Stasera in tv 12 settembre, sull'emittente Iris alle 21.10 è in programma il film dal titolo Rivelazioni. Genere thriller, realizzato nel 1994 negli Stati Uniti per la regia di Barry Levinson. Del cast fanno parte Michael Douglas, Demi Moore, Donald Sutherland, Caroline Goodall, Dennis Miller. La trama. La sua ex amante, in modo poco chiaro diventa la responsabile nell'azienda in cui lui lavora. Lei è subito la protagonista di proposte indecenti, ma lui non accetta e alla fine viene accusato ingiustamente di violenza sessuale. Finirà con lo scoprire un vero e proprio intrigo nella compagnia. Ma riuscirà a salvarsi dalle accuse?

