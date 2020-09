Stasera in tv 12 settembre, su Cielo in seconda serata il film piccante Flames, amore o performance? La trama

12 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 12 settembre, in seconda serata sull'emittente Cielo (inizio ore 23), è in programma il film dal titolo Flames - Amore o Performance?. Genere piccante, realizzato negli Stati Uniti nel 2017, vede alla regia Josephine Decker e Zefrey Throwell che fanno parte anche del cast insieme a Michael Melamedoff, Hollis Witherspoon, Joe Swanberg, Sophie Traub. In realtà i due filmano cinque anni della loro storia d'amore, raccontando i minimi dettagli. Un documentario in cui ripercorrono la nascita della loro relazione sentimentale e la fine. La realtà e la finzione si mischiano in un ritratto di vita privata che è ricco di sorprese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.