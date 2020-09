Stasera in tv 12 settembre, su Cielo c'è il film Così fan tutte. Claudia Koll diretta da Tinto Brass. La trama

12 settembre 2020 a

E' il piccante Così fan tutte il film in programma stasera in tv, 12 settembre, sull'emittente Cielo. Realizzato nel 1992 in Italia, vede alla regia Tinto Brass, che ne ha fatto uno dei suoi lavori principali. Nel cast troviamo Claudia Koll, Paolo Lanza, Ornella Marcucci. La trama. E' la storia di una bella e fedele moglie che viene spinta a tradire il marito dai consigli di una commessa sua collega. La donna farà diverse esperienze prima che il marito decida che è meglio accettare di tutto pur di non perderla. A parte la trama piccante, il film nasconde la denuncia dell'aridità dei rapporti coniugali.

