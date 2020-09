Stasera in tv 12 settembre, su La7 il film War Horse di Steven Spielberg. La trama

12 settembre 2020 a

Stasera in tv 12 settembre, su La7 alle ore 21.15 è in programma il film dal titolo War Horse. Pellicola drammatica del 2011, realizzata negli Stati Uniti grazie alla regia di Steven Spielberg. Nel cast troviamo Jeremy Irvine, Emily Watson, Tom Hiddleston, David Thewlis, Benedict Cumberbatch, Toby Kebbell, Peter Mullan, David Kross, Eddie Marsan, Niels Arestrup. Durante la prima guerra mondiale il giovane Albert si arruola per cercare di recuperare il suo amato cavallo, Joey, venduto all'esercito britannico in un momento di difficoltà economiche. L'animale, mandato in giro in diverse zone d'Europa, entrerà in contatto con alcune persone a cui cambierà il corso della vita.

