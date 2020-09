Stasera in tv 12 settembre, su Rai Premium in seconda serata il film Non è mai troppo tardi. La trama

12 settembre 2020 a

Stasera in tv 12 settembre, in seconda serata (ore 23.10) su Rai Premium, è in programma il film dal titolo Non è mai troppo tardi. Si tratta di una pellicola biografico-drammatica, realizzata nel 2014 in Italia. La regia è di Giacomo Campiotti, mentre del cast fanno parte Claudio Santamaria, Nicole Grimaudo, Gennaro Mirto, Francesco Marchioro, Andrea Tidona, Roberto Citran, Emanuela Grimalda, Lucia Mascino, Alberto Molinari, Lele Vannoli, Moise Curia, Lorenzo Guidi, Alessandro Natale. E' la storia di Alberto Manzi, un ragazzo che a 20 anni decide di fare il maestro. Siamo nel 1946 e l'unica cattedra libera è quella del carcere minorile di Roma. Un'esperienza per niente facile, davanti a 90 ragazzini terribili che hanno già fatto scappare quattro insegnanti.

