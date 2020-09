Stasera in tv 12 settembre, su Rai Premium la serie Ognuno è perfetto. Le anticipazioni

12 settembre 2020 a

Stasera in tv 12 settembre, su Rai Premium è in programma la serie Ognuno è perfetto, primo episodio. Diretta da Giacomo Campiotti, è ispirata dalla fiction belga Tytgat Chocolat. Racconta le vicissitudini di Rick, un ragazzo di 24 anni con la sindrome di down. Stanco dell'ennesimo tirocinio vuole un lavoro e grazie a un incontro fortunato viene assunto in una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino. Tra i suoi colleghi incontra Tina, anche lei down, di origini albanesi. Tra i due nasce subito una forte intesa. Ma se per Rick va tutto a gonfie vele, il padre ha più di una difficoltà. Oltre a doversi dedicare al figlio, vede il rapporto con sua moglie vacillare sempre più.

