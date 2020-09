"Ballando con le stelle", flirt Isoardi-Todaro. Lei tocca il sedere al ballerino, lui si vanta: "Ha toccato ferro"

12 settembre 2020 a

E' ancora il presunto flirt tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi a "Ballando con le stelle" a tenere banco nei pomeriggi di Rai1. Il ballerino infatti, ospite del programma di Marco Liorni "Italia sì", è stato interpellato sulla questione sia dal conduttore che dall'opinionista Mauro Coruzzi (ex Platinette). Nel corso della puntata è stato mandato in onda un filmato in cui i due si scambiavano baci affettuosi e abbracci, sempre comunque con indosso la mascherina d'ordinanza. A un certo punto l'ex fidanzata di Matteo Salvini ha toccato pure il sedere al ballerino. E qui Todaro ha sfoderato la battuta:: "E' molto scaramantica e ha toccato ferro".

Insomma, nessuna uscita allo scoperto, ma è chiaro che la coppia mostra un buon feeling anche al di fuori degli allenamenti di "Ballando". Alla domanda infine sul fatto se sia single o meno, Raimondo Todaro ha risposto "senza rispondere": "Ma saranno fatti miei...". Intanto così facendo la curiosità indubbiamente continua ad alzarsi in vista dell'inizio della trasmissione condotta da Milly Carlucci, previsto per il 19 settembre.

