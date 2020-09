Stasera in tv 12 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film 99Homes. La trama

12 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 12 settembre, su Rai Movie in seconda serata a partire dalle ore 23.30, è in programma il film dal titolo 99Homes. Genere drammatico, realizzato nel 2014, regia di Ramin Bahrani. Del cast fanno parte Andrew Garfield, Michael Shannon, Laura Dern, Noah Lomax, Tim Guinee. La trama. Dennis, un giovane padre, perde il lavoro a causa della crisi finanziaria. Viene sfrattato dalla propria abitazione dove vive con madre e figlio, ma proprio in quell'occasione spinge l'agente immobiliare inviato dalla banca a proporgli un lavoro. In breve diventa il suo braccio destro nonostante l'odio che prova per lui e per ciò che rappresenta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.