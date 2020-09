Rai, il palinsesto dello sport: confermati i conduttori di "90esimo Minuto" e "La Domenica Sportiva"

12 settembre 2020 a

Tante conferme, diversi volti nuovi, uno spazio dedicato alla Serie B e una lunga volata verso Europeo e Olimpiade. A una settimana dall’inizio della stagione calcistica 2020-21 definito il palinsesto dei programmi sportivi Rai:. Confermati, su Rai2, Dribbling con Simona Rolandi al sabato (ore 10,10). Poi A tutta rete con Marco Lollobrigida, 90esimo Minuto (ore 18,15) con Paola Ferrari e La Domenica Sportiva (ore 22,40) con Jacopo Volpi e Alessandra D'Angiò e infine L’altra DS (00.20) con Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi la domenica, mentre su Raisport+HD, il sabato sera alle 23.00, arriva 90esimo del sabato con Giovanna Carollo, un’ampia finestra sul campionato di serie B (come lo scorso anno, peraltro, il canale all sport della Rai, al 57 del digitale terrestre, trasmette in diretta, il venerdì alle 21.00, l’anticipo del campionato cadetto).

