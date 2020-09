Stasera in tv 12 settembre, su Rai Movie il film I segreti di Brokeback Mountain. La trama

12 settembre 2020 a

Stasera in tv 12 settembre in prima serata su Rai Movie è in programma il film dal titolo I segreti di Brokeback Mountain, inizio previsto per le ore 21.10. Pellicola di genere drammatico, realizzata negli Stati Uniti nel 2005, per la regia di Ang Lee. Del cast fanno parte Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams, Anne Hathaway, Randy Quaid, Linda Cardellini, Anna Faris, Kate Mara. La trama. Siamo nel Wyoming ed è il 1963. Due giovani devono condurre un gregge di pecore in alta quota badando agli animali per tutta l'estate. Nella solitudine nasce un'amicizia e poi un legame che poi si trasforma in una autentica passione.

