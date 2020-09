Claudio il Gallo Golinelli e Vasco Rossi: ecco come nasce il riff iniziale di Siamo Solo Noi | Video

12 settembre 2020 a

a

a

Claudio Golinelli detto il Gallo, bassista di Vasco Rossi, nella notte tra venerdì 11 settembre e sabato 12, è stato sottoposto al trapianto di fegato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Golinelli era in lista da tempo e quando c'è stata la disponibilità dell'organo è stato immediatamente convocato ed operato. Golinelli è un musicista storico di Vasco Rossi, tra i più apprezzati in Italia. Oltre che con il Comandante ha collaborato con tanti altri artisti di fama nazionale.

Nella storia della musica italiana, però, è entrato soprattutto per il riff iniziale di Siamo Solo Noi, canzone che è stata una vera e propria bandiera per generazioni. In realtà è il riadattamento di un assolo che l'artista faceva durante i live di Gianna Nannini, con la quale suonava inizialmente. Poi l'intuizione di farlo diventare l'inizio di uno dei pezzi più famosi della discografia del Kom e della musica italiana del Novecento.

Claudio Golinelli, trapianto di fegato per il Gallo, bassista di Vasco Rossi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.