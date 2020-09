Alessia Marcuzzi, rivelazione a Verissimo: "A Temptation Island coppia già scoppiata per un tradimento"

12 settembre 2020 a

a

a

"La fidanzata ha scoperto un tradimento del fidanzato appena arrivata". Ecco il motivo per il quale una delle coppie concorrenti a Temptation Island è già scoppiata prima dell'inizio del programma su Canale5. A rivelare il retroscena è stata la stessa conduttrice, Alessia Marcuzzi, nel corso di un'intervista rilasciata a Verissimo, la cui prima puntata - sempre guidata da Silvia Toffanin - è andata in onda sabato 12 settembre. Alessia - in collegamento dalla Sardegna dove è registrata la trasmissione - ha parlato quindi di questa nuova edizione: “Sono sei coppie molto diverse tra loro: alcune stanno insieme da un sacco di tempo, altre invece sono fidanzati da poco. Sono dinamiche di coppia un po' classiche: quelle che stanno insieme da tanto sono a quel bivio ‘matrimonio o non?’”, ha sottolineato la conduttrice. Poi, incalzata dalla Toffanin sulla sua storia d'amore con il marito Paolo Calabresi, Alessia non si è scomposta: "Va tutto bene, pensavo mi dicessi 'ho un video per te?", ha scherzato ancora la Marcuzzi, parafrasando la frase simbolo di Temptation Island. Insomma, la bufera per il gossip sul flirt presunto con De Martino è ormai alle spalle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.