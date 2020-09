Claudio Golinelli, trapianto di fegato per il Gallo, bassista di Vasco Rossi

12 settembre 2020 a

Trapianto di fegato per Claudio Golinelli, detto il Gallo, bassista di Vasco Rossi. Golinelli era in lista d'attesa da tempo. E' stato raggiunto da una gazzella dei carabinieri a Priverno, in provincia di Latina, dove si stava preparando per aprire il festival rock insieme ad altri musicisti che erano già sul palco. I militari lo hanno informato che era atteso d'urgenza all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per il trapianto, considerata la disponibilità dell'organo. Golinelli è stato trasportato velocemente a Bologna dove nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 si è sottoposto al trapianto. E' stato il Gallo Team Official a dare la notizia. Claudio Golinelli ha problemi di salute da tempo. Nel 2008 gli è stato diagnosticato un tumore al fegato che lo ha costretto allo stop di un anno. Nel 2018 per un improvviso malore ha dovuto saltare il Vasco Non Stop Live Tour. Ora il trapianto.

Nato a Imola il 12 ottobre del 1950, il Gallo ha iniziato a suonare quando aveva 8 anni (batteria), poi ha frequentato il conservatorio e quattro anni dopo è partito per Londra: basso elettrico in un numerose band ed esordio nella lavorazione di dischi. Dopo le prime esperienze professionali, nel 1980 inizia la collaborazione con Vasco Rossi che da quel momento non lascia più, a parte le esperienze con la Steve Rogers Band, Ron, Stadio, Adriano Celentano, Franco Battiato e tanti altri.

Claudio il Gallo Golinelli e Vasco Rossi: ecco come nasce il riff iniziale di Siamo Solo Noi | Video

