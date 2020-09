Sabrina Salerno in rosso fa impazzire i fan, a 52 anni la showgirl è ancora una bomba sexy

12 settembre 2020 a

Ufficiale, il tempo per Sabrina Salerno sembra essere rimasto a quei leggendari anni '80 in cui la showgirl impazzava tra film, canzoni e varietà nel panorama nazionale e non solo. Il successo di "Boys boys boys" del 1987 ha fatto da trampolino per l'artista genovese, che ha poi diviso la sua carriera appunto tra musica, cinema e televisione, il tutto accompagnato da un fisico e da una bellezza decisamente sopra la media.

Ora Sabrina Salerno, a 52 anni, continua a far impazzire i suoi fan sui social, a testimonianza di come la showgirl si trovi assolutamente a suo agio con i nuovi mezzi di comunicazione.

L'ultimo scatto pubblicato su Instagram ha incassato il pieno di like e commenti entusiasti. "Cuore intrepido", la didascalia che accompagnava la foto, con un rosso fuoco che è tutto un programma.

