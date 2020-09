Stasera in tv 12 settembre, in seconda serata su Rete4 "Spiriti nelle tenebre": cast e trama

12 settembre 2020 a

L'avventura in seconda serata di sabato 12 settembre su Rete4. Alle 23,40 andrà in onda il film "Spiriti nelle tenebre", del 1996 con Michael Douglas e Val Kilmer come protagonisti, per la regia di Stephen Hopkins. Il film è tratto dal romanzo del colonnello John Henry Patterson, che sovrintendeva i lavori per conto della Imperial British east Africa company, ed è basato a sua volta su un episodio realmente accaduto a dei mangiatori di uomini dello Tsavo (Africa), nel 1898, durante i lavori per la costruzione di un ponte sul fiume Tsavo per l'Uganda Railway: due leoni attaccarono ripetutamente gli operai ed in nove mesi ne sbranarono 130. Nella pellicola si narra di come Remington (vecchio cacciatore esperto) e Patterson (ingegnere di ponti) tentarono di uccidere i due leoni maschi.

