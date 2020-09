Seconda serata tv: oggi 12 settembre su Rai2 un altro episodio di Bull

12 settembre 2020 a

Seconda serata tv - oggi 12 settembre - con la serie "Bull" su Rai2 ore 22,40. La trama: brillante, sfacciato e affascinante, il Dott. Jason Bull è a capo della Trial Analysis Corporation, una compagnia che analizza giurati, avvocati e testimoni per contribuire allo sviluppo di strategie di difesa vincenti.

Stasera in tv 12 settembre, in seconda serata su Italia1 "Adele e l'enigma del Faraone": la trama

Bull si avvale di un invidiabile team di esperti formato dal perspicace avvocato difensore ed ex cognato Benny Colo'n, dall'esperta di neolinguistica del Dipartimento della Sicurezza Interna Marissa Morgan, dalla dura ma assimilabile ex detective di New York Danny James, dalla presuntuosa hacker Cable McCrory e dallo stilista Chunk Palmer. In alcuni dei processi piu' complessi della nazione, la combinazione delle notevoli capacita' di comprensione della natura umana di Bull con questa squadra di alto livello contribuisce a far pendere l'ago della giustizia dalla parte giusta... quella dei suoi clienti.

