Stasera in tv 12 settembre, in seconda serata su Italia1 "Adele e l'enigma del Faraone": la trama

12 settembre 2020 a

Film d'avventura su Italia1 in seconda serata sabato 12 settembre. A partire dalle 23,50 infatti andrà in onda "Adele e l'enigma del Faraone", per la regia di Luc Besson. Siamo nel 1912. Adèle Blanc-Sec, giovane e intrepida giornalista, è disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Anche a raggiungere l'Egitto ritrovandosi alle prese con mummie e mostri di ogni genere. Nel frattempo, Parigi sprofonda nel caos. Un uovo di pterodattilo, vecchio 136 milioni di anni, si è misteriosamente dischiuso e ora il preistorico uccello semina il terrore tra la popolazione... Ispirato alla serie a fumetti "Le straordinarie avventure di Adèle Blanc-Sec" ("The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec") ideata nel 1976 da Jacques Tardi. Protagonista la bellissima Louise Bourgoin.

