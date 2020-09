Coronavirus in Rai, annullata la trasmissione "I Soliti Ignoti" a rischio anche Elisir

12 settembre 2020 a

Il Coronavirus non dà tregua alla televisione. Dopo "Ballando con le stelle" e "Gf Vip" (a forte rischio), sono state fermate due produzioni Rai. .La puntata speciale della trasmissione "I Soliti Ignoti" prevista per domani, 13 settembre, non andrà in onda a causa della positività al virus di un membro della produzione. Il protocollo aziendale Rai è scattato immediatamente, annullando la diretta di domani (al suo posto andrà in onda il film "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino) e sottoponendo a tampone tutte le persone coinvolte nella trasmissione di Amadeus. Se gli esiti dei test dovessero essere negativi, si ripartirà regolarmente con le registrazioni delle puntate in access time.

Stasera in tv, 12 settembre, al posto di "Ballando con le Stelle" il film "Assassinio sull'Orient Express"

Un positivo anche nella produzione di "Elisir", accertato con tampone molecolare. Il programma di Rai3 condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, che va in onda in diretta, potrebbe essere sostituito da un altro titolo in palinsesto.

