Stasera in tv 12 settembre, su Rete4 c'è l'azione con "The debt collector": la trama

12 settembre 2020 a

a

a

Film d'azione in prima serata su Rete4 sabato 12 settembre. Alle 21,30 andrà in onda in prima tv italiana "The debt collector", diretto da Jesse V. Johnson, con protagonisti Scott Adkins, Louis Mandylor e Vladimir Kulich. La storia vede French, un maestro di arti marziali, in difficoltà economiche, con la sua palestra ad un passo dalla chiusura. Si rivolge ad un suo amico, Alex, che gli propone di andare a lavorare per Big Tommy. Quest’ultimo è un usuraio che usa i suoi "esattori" per riscuotere i debiti dei clienti con gli interessi e qualora non dovessero pagare utilizzano la violenza per ottenere il denaro. French viene così affiancato da Sue, un uomo apparentemente freddo e sempre ubriaco che nasconde però una triste storia. I due uomini dopo diversi incarichi si trovano a dover svolgere un lavoro per Barbosa, un malavitoso della città. La vittima è Connor, un uomo onesto che viene risparmiato però dalla coscienza di French e Sue che metteranno a rischio le loro vite per salvare quella di Connor e di sua figlia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.