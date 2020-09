Stasera in tv 12 settembre, su Italia1 il film d'avventura "Il cacciatore di giganti": cast e trama

12 settembre 2020 a

Film d'avventura in prima serata su Italia1. Sabato 12 settembre alle 21,30 andrà in onda "Il cacciatore di giganti", diretto da Bryan Singer. Il film, del 2013, racconta la storia di Jack, che è di origini contadine e vive in semi povertà. Giunto in città per vendere un cavallo e il carro, salva la principessa Isabelle, sua amica d'infanzia, da un'aggressione. Sulla via di casa, Jack si imbatte in un monaco che gli affida un sacchetto di fagioli. Ma non sono legumi normali: a contatto con l'acqua, crescono rapidamente fino a diventare un'enorme pianta, in grado di mettere in contatto due mondi. Hanno così inizio le avventure del regno di Cloister. Nel cast Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McShane.

