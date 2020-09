"Wanda Nara si fa fare le foto al lato b dal figlio", il "Sun" accusa lady Icardi

12 settembre 2020 a

Addirittura il "The Sun" va all'attacco di Wanda Nara. Lo fa in un articolo dedicato alla showgirl argentina, in cui appunto la prorompente moglie di Mauro Icardi viene accusata di sfruttare il figlio per scattare le sue foto poi pubblicate sui social. Il problema è che non si tratta di scatti "normali" di famiglia, con foto di gruppo e sguardi sorridenti, ma di immagini hot e bollenti, con seni e lato b in bella vista con tanto di sguardi ammiccanti.

Insomma, l'articolo ha scatenato il putiferio su Wanda Nara, anche se lei in queste situazioni sembra trovarsi pure a suo agio. "Foto al c*** dal figlio in barca", questo il titolo utilizzato dal The Sun, mentre si trovava in barca al largo delle isole Baleari. Lì la famiglia ha trascorso le vacanze, solo in parte rovinate dalla positività al Coronavirus di Mauro Icardi, l'attaccante ex Inter da un anno al Psg.

