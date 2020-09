Stasera in tv 12 settembre, su Canale5 torna "Tu Si Que Vales": ospiti e anticipazioni

12 settembre 2020 a

Squadra che vince non si cambia. E così organico confermato per "Tu si que vales", la trasmissione in onda in prima serata sabato 12 settembre su Canale5 che torna con la nuova stagione. I talenti più disparati si sfideranno sotto lo sguardo della giuria e dei conduttori. Quest'anno ci saranno tre puntate in più per il duello con "Ballando con le stelle" su Rai1. Tutti confermati quindi per quanto riguarda lo staff: i 4 giurati, perno del programma, sono Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari; la rappresentante del pubblico Sabrina Ferilli e il trio di conduttori Belen Rodriguez, insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ospite della prima puntata in studio sarà Irama.

