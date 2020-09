Caso di Coronavirus al Grande Fratello Vip, prima puntata a rischio rinvio

12 settembre 2020 a

Un caso di Coronavirus scuote il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini dovrebbe partire con la prima puntata lunedì 14 settembre ma la novità legata al Covid 19 potrebbe stravolgere i piani. Le voci su un contagio si sono fatte sempre più insistenti. Al momento non si sa se si tratti di uno dei membri molto vicino allo stesso conduttore e autore, oppure di un concorrente o di un addetto ai lavori. Fatto sta che Giuseppe Candela su twitter ha confermato la notizia.

Dal canto sui social è stata pubblicata la foto di Pupo con il conto alla rovescia della messa in onda che al momento sarebbe confermata lunedì 14, ma novità potrebbero verificarsi nelle prossime ore. Per quanto riguarda gli altri precedenti - "Soliti ignoti" e "Io e te" - la produzione aveva deciso per lo stop al programma. Vedremo se accadrà la stessa cosa per il Gf Vip.

