Beautiful, le anticipazioni delle puntate italiane dal 14 al 18 settembre: quanti colpi di scena

Le anticipazioni di Beautiful - la storica soap opera in onda su Canale5 ogni giorno alle 13,40 - dal 14 al 18 settembre svelano che mentre Ridge sarà al settimo cielo per il matrimonio di Hope e Thomas, Brooke tenterà fino alla fine di convincere la figlia a non sposarlo. La cerimonia ha inizio ma Hope è in ritardo. Steffy annuncia che la sposa è quasi pronta ma prima vuole parlare con la madre. Brooke, ancora una volta, la invita a non sposare un uomo che non ama. Thomas pronuncia il fatidico “si”. Quando sta per pronuciare il “si” Hope succede un fatto inspiegabile: Phoebe pronuncia la parola mamma e inizia a gattonare verso gli sposi. Liam rivelerà al fratello Wyatt che Thomas e Flo hanno un segreto. Wyatt gli promette che riuscirà a capire di cosa si tratta mentre la prima notte di nozze Hope non riesce a concedersi a Thomas e, disperata, chiama Liam.

