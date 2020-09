La Casa di Carta, Ursula Corberò sempre più bomba sexy

12 settembre 2020 a

In attesa della nuova stagione de La Casa di Carta, i fan della serie spagnola diventata un successo mondiale su Netflix, si possono consolare con le foto di Ursula Corberò.

Un'autentica bomba sexy. Come sexy è "lo scatto" pubblicato sul proprio profilo Instagram: sguardo malizioso, gambe in mostra, vestito leggero maculato vedo e non vedo: una "manna" per i followers dell'attrice protagonista del personaggio Tokyo e voce narrante della serie. Che sul social ha numeri da autentica influencer: quasi 21 milioni di fan e l'ultimo post ha avuto circa 3 milioni di like. In attesa di rivederla in azione...

