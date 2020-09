The Walking Dead: la stagione 11 è l'ultima, la fine nel 2022. Previsto uno spin-off

12 settembre 2020 a

The Walking Dead 12 non ci sarà. Ad annunciarlo AMC, network nonché casa di produzione del franchise sugli zombie di Robert Kirkman, che ha rotto gli indugi sul futuro della serie. The Walking Dead 11 diventa così l’ultima stagione della serie, che tuttavia conterà un numero di episodi superiore rispetto ai consueti sedici: ventiquattro. La messa in onda del gran finale di The Walking Dead è attesa nel corso del 2022 (su Fox in Italia, salvo cambiamenti di collocazione). La stagione 11 di The Walking Dead sarà divisa in due parti: 12 episodi saranno trasmessi nel 2021, mentre i restanti 12 andranno in onda nel 2022. Il finale della decima stagione, non trasmesso la scorsa primavera per ragioni legate all’emergenza sanitaria Covid 19, va in onda in Italia domenica 5 ottobre in prima serata su Fox. Una volta conclusa la serie madre, The Walking Dead proseguirà con uno spin-off con protagonisti Daryl Dixon (Norman Reedus) and Carol Peletier (Melissa McBride).

