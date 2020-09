Linea Blu Rai 1, ecco chi è Donatella Bianchi: vita, carriera, passione e amori

12 settembre 2020 a

Chi è Donatella Bianchi, conduttrice di Linea Blu? Originaria di La Spezia, classe 1963. Debutto in tv nel 1978 nella Domenica In condotta da Corrado che segue anche nel 1981 su Rai 2 a Gran Canal. Passa al giornalismo. Dopo la collaborazione con la TgR del Lazio, inviata speciale di Sereno Variabile. E' dal 1999 che conduce Linea Blu. Nel 2014 viene nominata presidente del Wwf, mentre nel 2019 diventa presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre. Fa anche parte della task force scelta dal premier Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza Covid.

La vita privata. E' stata sposata con Osvaldo Bevilacqua, volto arcinoto ed amato del piccolo schermo, presentatore di Sereno Variabile. I due sono padre e madre di Martina che si occupa di pubblicità. Rotto il rapporto con Bevilacqua, Donatella si è risposata con l'imprenditore Tommaso. I due insieme hanno avuto Pierluca, attualmente 14enne.

