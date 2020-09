Federico Quaranta, ecco chi è il conduttore di Linea Verde Radici: carriera, amore e l'incredibile record

12 settembre 2020 a

Oggi 12 settembre su Rai 1 alle ore 12.25, Linea Verde Radici si occupa di Toscana. Conduce Federico Quaranta. Conosciamolo meglio. Nato a Genova, ha compiuto 53 anni il 27 marzo. Conduttore radiofonico e televisivo, è anche autore. La prima tappa importante della sua carriera nel 2005 quando realizza servizi in tema enogastronomico per Linea Verde Orizzonti. Tra anni più tardi entra nel Guinnes dei privati con un flûte da record: alto 2,05 metri, 58 centimetri di diametro, su un gambo di appena 3 centimetri di diametro, riempito con Asti Spumante. Nel 2009 insieme a Tinto conduce Magica Italia, turismo e turisti e dal 2012 programma enogastronomico su La7: Fuori di gusto. Dal 2013 su Rai1 La prova del cuoco e Linea Verde Orizzonti. Nel 2014 ha presentato Estate in diretta. E' stato sposato cinque anni con Simona Branchetti. Ora è legato a Giorgia e padre di Petra.

