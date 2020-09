Propaganda Live, geniale soluzione di Makkox al posto del Ponte dello Stretto: il Grande Cavo Ciclabile | Video

11 settembre 2020 a

Nella prima puntata della nuova stagione televisiva di Propaganda Live (la trasmissione condotta su La7 da Diego Bianchi detto Zoro), ironia a piene mani sulla vicenda del Ponte dello Stretto che nei giorni scorsi ha diviso persino il Partito Democratico. Quando la ministra Paola De Micheli ha parlato di pista ciclabile, infatti, ha dovuto incassare anche le ironie di Matteo Orfini (che ha proposto il teletrasporto) e Giuseppe Provenzano (secondo cui è meglio il monopattino).

In trasmissione è il disegnatore Makkox a presentare quella che secondo lui sarebbe la soluzione ideale per collegare la Sicilia e la Calabria: un Grande Cavo Ciclabile sullo Stretto. Ma chi aiuterebbe a percorrere il cavo? I navigator che si trasformerebbero in pedalétor.

