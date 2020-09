Elisabetta Gregoraci: "Ho sofferto per colpa di Briatore, ora vado al Gf Vip anche se lui non vuole"

11 settembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci, ospite sabato 12 settembre nella prima puntata di "Verissimo", rassicura sulle condizioni di salute dell’ex marito Flavio Briatore che ha contratto il Coronavirus: "Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori". Ai microfoni del talk show, la showgirl rompe il silenzio e parla per la prima volta della separazione: "Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa. Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni - aggiunge - rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me". A proposito di un presunto ritorno di fiamma dichiara: "Non torno con lui. Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a innamorarmi di nuovo. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore". Gregoraci in vista della partecipazione al "Grande Fratello Vip" racconta: "Sono agitata, non dormo da giorni però sono felice di iniziare questa nuova avventura. Flavio non è contento di questa decisione, ne abbiamo parlato, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza".

