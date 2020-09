Cristina D'Avena, bagno in bikini sexy con la sorella: "Come Terry e Maggie, magic girls" | FOTO

11 settembre 2020 a

Ancora una foto sexy per Cristina D'Avena, la celebre cantante delle sigle dei cartoni animati di Bim Bum Bam negli anni '80. Ora Cristina, bolognese doc, è cresciuta e a 56 anni sfoggia un fisico invidiabile anche per qualche influencer molto più giovane. Negli ultimi tempi la D'Avena è apparsa frequentemente sui social, con scatti davvero provocanti che hanno evidenziato una sorta di svolta hot per la cantante.

Prima l'annuncio di un progetto forse cinematografico, poi la confessione sul suo segreto per essere bomba sexy: "Dna e lasagne". L'ultima immagine postata su Instagram è invece insieme alla sorella Clarissa a MonteCarlo. Bagno in mare con un bikini sexy e la didascalia che fa impazzire pure i fan della prima ora: "Come Terry e Maggie, magic girls". Ed è subito nostalgia.

