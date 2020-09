Un posto al sole torna da lunedì 14 settembre, le anticipazioni delle puntate. Ecco cosa accadrà

11 settembre 2020 a

Un posto al sole è una delle soap più seguite. Da lunedì 14 settembre nuove puntate su Rai 3 a partire dalle ore 20.45. Episodi fino a venerdi 18. Ecco le anticipazioni di quello che accadrà.

Puntata di lunedì 14 settembre Dopo la truffa, Giulia è ferita. Intanto aumenta la complicità tra Marina e Fabrizio. Scontro tra Patrizio e Silvia su una proposta per rilanciare il Vulcano.

Puntata di martedì 15 settembre Giulia guarda al futuro, decisa a superare la truffa di Marcello. Ma ci sono aspetti che la costringono a pensare ancora a lui. Patrizio vuole partecipare ad una trasmissione tv, ma Silvia è contraria. Chi la spunterà?

Puntata di mercoledì 16 settembre Il rapporto tra Filippo e Serena è sempre complesso e caratterizzato da alti e bassi. Intanto Giulia vuole guardare in faccia l'uomo che l'ha fatta soffrire. Niko riceve un sostegno inatteso.

Puntata di giovedì 17 settembre Arriva il faccia a faccia atteso da Giulia con l'uomo che l'ha truffata. Intanto si avvicina sempre di più l'udienza in tribunale e il rapporto tra Filippo e Serena è sempre più difficile.

Puntata di venerdì 18 settembre Filippo e Serena sono arrivati al giorno dell'udienza per la separazione, ma un matrimonio non è mai finito fino a quando non ci sono le firme sui documenti. Intanto Niko è sempre più agguerrito nei confronti di Susanna.

