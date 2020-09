Diletta Leotta sempre sexy anche in smartworking. Ma c'è chi la critica per le ciabatte | FOTO

11 settembre 2020 a

"Homework". Diletta Leotta lavora da casa per preparare il ritorno della Serie A previsto per la prossima settimana (prima giornata il 19 e 20 settembre) e con essa il ritorno a bordo campo per Dazn. Nello scatto pubblicato su Instagram Diletta appare come al solito perfetta, con indosso un vestitino sexy che mette in risalto le sue gambe super slanciate.

Ma c'è un dettaglio che ha ricevuto qualche critica da parte dei followers. "Sei il top, tranne le ciabatte", ha scritto un fan. Intanto la conduttrice si divide tra pubblicità e programmi sportivi. Di recente infatti è anche apparsa in tv nella pubblicità di un'azienda che si occupa di sicurezza sul lavoro, ricevendo peraltro pure alcune critiche soprattutto da Selvaggia Lucarelli. Ora è a Milano in attesa dell'inizio del campionato.

