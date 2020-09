Clizia Incorvaia, baci con il fidanzato Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi: "Suocera iconica"

11 settembre 2020 a

a

a

"Suocera iconica". Questa la frase con cui Clizia Incorvaia accompagna la foto pubblicata su Instagram insieme a Eleonora Giorgi, madre del suo fidanzato Paolo Ciavarro, conosciuto durante il soggiorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Con lui scatti di baci appassionati per il mesiversario a Roma, mentre con la suocera scambio continuo di complimenti e affettuosità che scatenano i followers con like a raffica e commenti entusiasti. Tra l'altro il sentimento tra le due donne è assolutamente reciproco, visto che la stessa immagine è stata pubblicata da Eleonora Giorgi sul suo profilo, con la scritta: "Nuora iconica". Insomma, il naufragio del matrimonio con il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina per Clizia è ormai un lontano ricordo, l'influencer si gode al massimo la sua nuova famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.