Otto e Mezzo su La7, gli ospiti di Lilli Gruber: anticipazioni e argomenti della puntata di stasera 11 settembre

11 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv alle ore 20.30 su La7 appuntamento con Otto e Mezzo, la trasmissione di approfondimento condotta da Lilli Gruber. Come sempre sui social i profili ufficiali dello stesso programma hanno annunciato gli ospiti che parteciperanno alla puntata in cui gli argomenti, anche questi anticipati sul web, sono 'ndrangheta, politica e Covid. Saranno presenti il capo della procura di Catanzaro, Nicola Gratteri, il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, e il direttore de La Verità, Maurizio Belpietro. Otto e Mezzo precede Propaganda Live che stasera ritorna sugli schermi dopo la pausa estiva con una puntata che si annuncia ricca di ospiti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.