Stasera in tv 11 settembre, in seconda serata su Rete4 c'è Donnavventura: le anticipazioni

Va in onda la replica della settima puntata di Donnavventura su Rete4. Alle 00,50 di venerdì 11 settembre le ragazze di Donnavventura andranno appunto alla scoperta di Lessinia e Valpantena, sulle Prealpi Venete, e della costa del Friuli Venezia Giulia. Tra le colline che si divertono a disegnare paesaggi e scorci indimenticabili, si trovano piccoli borghi, malghe e cittadine tutte da scoprire. Il comune di Grezzana è ricco di piccoli centri che hanno tanta storia da raccontare e a farlo sono proprio i suoi abitanti, che continuano l’antica tradizione di preparare il formaggio come si faceva una volta. Nella Lessinia-Valpantena si erge nella roccia il maestoso arco naturale noto come Ponte di Veja. Ci si sposta in Friuli Venezia Giulia, una regione dai mille volti. Ci dirigiamo verso Lignano Sabbiadoro, accesa, ricca e organizzata. E poi la Laguna di Marano, di straordinaria bellezza paesaggistica dall’enorme valore naturalistico. E ancora Grado, una località sospesa tra la terra e il mare, e la colta Trieste che sorge tra il mar Adriatico e le vette della Slovenia, dove accoglienza e cibo si fondono in un unico linguaggio.



