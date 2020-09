Stasera in tv 11 settembre, su La7 torna Propaganda Live: ospiti e anticipazioni

11 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 11 settembre, su La7 dopo la pausa estiva, torna Propaganda Live, il programma dedicato alla satira (soprattutto politica) e all'approfondimento dell'attualità, una delle trasmissioni più seguite della rete. In studio, come sempre, conduce Diego Bianchi, in arte Zoro, con il suo gruppo di lavoro, gli opinionisti, gli inviati, i collaboratori storici e i musicisti. Inizio previsto alle ore 21.20. Il profilo social del programma ha annunciato gli ospiti di stasera. Ci saranno lo scrittore statunitense Don Winslow, il comico Lello Arena e ancora Luca Bizzarri, Giorgia Linardi, Chiara Valerio, Zerocalcare. Ovviamente ci sarà tutta la squadra di Propaganda Live.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.