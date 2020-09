Vi ricordate Enock Barwuah al Gubbio? Ora il fratello di Balotelli entra nella casa del Gf Vip | FOTO

11 settembre 2020 a

Un saluto ai suoi fan prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip, nella quale Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli, cercherà di sfruttare la sua occasione nel mondo della tv. Enock infatti ha la grande chance dopo aver provato senza successo l'avventura calcistica: nel corso degli anni tra l'altro ha effettuato pure un periodo in prova nel Gubbio. nel luglio 2012.

"Ciao ragazzi - questo il testo pubblicato su Instagram - come ben sapete a breve partirà la mia nuova avventura. Sono molto emozionato e spero che sia un’esperienza indimenticabile e ricca di bei momenti. Il mio obiettivo sarà quello di farvi conoscere il vero Enock e, al riguardo, mi piace citare una frase di Albert Einstein: 'Colui che segue la folla non andrà mai più lontano della folla. Colui che va da solo sarà più probabile che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato". Per questo l'unica promessa che vi faccio è che sarò me stesso dal primo minuto fino a quando deciderete che la questa esperienza debba finire. Vi aspetto tutti incollati alla tv e, se vi fa piacere e pensate che lo meriti, datemi il vostro sostegno. Mi mancherete tantissimo ma spero di rivedervi il più tardi possibile. Un abbraccio grande, Enock!". Vedremo se Enock riuscirà almeno per un po' in notorietà il più famoso fratello Mario, ancora alla ricerca di una squadra.

