Stasera in tv 11 settembre, su Cielo il film Fotografando Patrizia. La trama

Stasera in tv, 11 settembre, su Cielo è in programma il film Fotografando Patrizia, inizio alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola drammatico-piccante, realizzata nel 1984 grazie alla regia di Salvatore Samperi. Nel cast Monica Guerritore, Lorenzo Lena, Gianfranco Manfredi. La trama del film. Patrizia torna a casa dopo la morte della vecchia governante Edmea che fino a quel momento ha accudito il fratello, il giovane Emilio. Vuole prendersi cura di lui, carattere introverso, menomato fisicamente, chiuso nella sua stanza per gran parte della giornata: legge riviste pornografiche e guarda film hard. I rapporti tra i due diventano particolarmente torbidi.

