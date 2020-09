Chiambretti, prima intervista post Covid: "Uscito a pezzi dal virus e dalla scomparsa di mia madre"

11 settembre 2020 a

Piero Chiambretti, ospite domani a Verissimo, parla per la prima volta in televisione del Covid 19, malattia dalla quale è guarito ma che gli ha portato via sua mamma: "La vita è fatta di cose bellissime e di tragedie alle quali siamo impreparati. L’esperienza nella sua tragicità mi è stata utile per imparare delle cose: d’ora in poi prenderò la vita con più distacco. Siamo legati a un filo e capisci che tutto è molto relativo. Non auguro a nessuno quello che ho vissuto perché ne sono uscito a pezzi. Ho toccato il fondo".

Verissimo, domani riparte su Canale5: interviste a Lapo Elkann, Piero Chiambretti ed Elisabetta Gregoraci

Un’esperienza durissima che il conduttore ricorda con dolore: "All’inizio io e mia madre eravamo nello stesso ospedale ma non sono riuscito a vederla perchè si è aggravata subito. Dopo me l’hanno portata nel letto di fianco, almeno l’ho rivista da vicino. Però dopo pochi giorni è peggiorata ancora e a quel punto, per protocollo, mi hanno chiesto che per non farla soffrire sarebbe stato meglio lasciarla dormire: è stata la cosa più brutta della mia vita. È stata dura però è successa una cosa: lei faceva la poetessa ed è morta nel giorno mondiale della poesia. E nella notte in cui è mancata io sono guarito: mi ha dato la vita due volte".

