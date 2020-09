Stasera in tv 11 settembre, in seconda serata su Rai Premium la storia del cappello Borsalino

11 settembre 2020 a

Borsalino. E' il titolo del documentario in programma stasera in tv, 11 settembre, su Rai Premium in seconda serata, a partire dalle ore 23.05. E' la storia del cappello prodotto in Italia e diventato una vera e propria icona grazie al cinema. Per decenni è stato - e in certi casi lo è ancora - il prediletto del genere noir thriller. Banditi, poliziotti, investigatori privati avevano in comune proprio Borsalino. Nell'epoca d'oro del cinema tutti lo indossavano, sul set ma anche una volta terminate le riprese. Il documentario ripercorre la storia del cappello nato ad Alessandra nel 1857 grazie a Giuseppe Borsalino che aveva imparato il mestiere a Parigi.

