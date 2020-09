Verissimo, domani riparte su Canale5: interviste a Lapo Elkann, Piero Chiambretti ed Elisabetta Gregoraci

Silvia Toffanin alla conduzione per la quattordicesima edizione del pprgramma Mediaset

Emozioni, racconti di vita, sorrisi e storie intense tornano protagonisti con Verissimo che, dopo i lunghi mesi di lockdown da sabato 12 settembre apre la sua nuova stagione su Canale 5 (ore 18). Una prima puntata ricca di incontri speciali per il talk show condotto per il quattordicesimo anno da Silvia Toffanin.

Lapo Elkann si confessa a Verissimo: "In collegio a 13 anni sono stato abusato più volte"

In apertura, in esclusiva, Lapo Elkann racconta la sua intensa vita a Verissimo. Dopo un periodo delicato e drammatico, prima intervista tv per Piero Chiambretti, che si appresta a tornare su Italia1, con rinnovata energia, grazie alla conduzione del programma sportivo Tiki Taka. Lunedì 14 settembre su Canale 5 al via Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini sarà in studio per presentare il mitico reality show alla sua quinta edizione vip. Oltre al conduttore Silvia Toffanin incontrerà una delle concorrenti più attese: Elisabetta Gregoraci. E ancora, in collegamento dalla Sardegna Alessia Marcuzzi parla degli amori messi alla prova da ’Temptation Island’. Infine, ospite del talk show di Canale 5 Giorgia Palmas, che tra poco darà alla luce la sua secondogenita.

