Stasera in tv 11 settembre, su Rai Premium il film Cuore di donna con Sabrina Ferilli. La trama

11 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 11 settembre, su Rai Premium in prima serata (inizio ore 21.20) è in programma il film Cuore di donna. Si tratta di una pellicola drammatico-sentimentale realizzata nel 2002, produzione italiana, regia di Franco Bernini. Nel cast troviamo Sabrina Ferilli, Ivan Franek, Matteo Reza Azchirvani, François Montagut, Rocco Papaleo, Renato Mori, Pietro De Silva, Elda Alvigini, Franco Trevisi, Alberto Di Stasio. La trama. Una giornalista decide di partire per l'Afghanistan dopo l'attentato dell'11 settembre. Una scelta che le permetterà di intrecciare il suo destino con quello di vari personaggi tra cui un fotografo italiano, anche lui sul posto per documentare la guerra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.