Laura Chiatti, il buongiorno su Instagram: l'attrice è in forma splendida

Splendida forma fisica per Laura Chiatti. L'attrice magionese si è immortalata in uno specchio per dare il buongiorno ai suoi followers: cappellino dei New York Yankees, maglietta e pantaloni, attillatissimi, neri.

Super sexy l'attrice sposata con Marco Bocci nei giorni scorsi non le aveva mandate a dire a chi aveva sottolineto sui social la sua magrezza con commenti poco simpatici. Laura - che a causa di alcune intollerenze ha cambiato regime alimentare - per quest'ultima foto postata su Instagram ha ricevuto i complimenti delle amiche Bianca Guaccero e Michela Quattrociocche.

