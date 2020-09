Stasera in tv 11 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film Il caso Spotlight: gli abusi sessuali dei sacerdoti sui bambini. La trama

11 settembre 2020 a

Stasera in tv, 11 settembre, su Rai Movie in seconda serata è in programma lo splendido film Il caso Spotlight, inizio alle ore 23.25. Genere drammatico, realizzato nel 2015 negli Stati Uniti per la regia di Tom McCarthy. Del cast fanno parte Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Stanley Tucci, Billy Crudup, John Slattery, Jamey Sheridan, Brian d'Arcy James, Michael Cyril Creighton. E' il 2001 quando il Boston Globe inizia l'inchiesta giornalista che finisce per scuotere non solo la città, ma il mondo intero: gli abusi sessuali subiti da alcuni bambini da parte dei sacerdoti dell'Arcidiocesi. Abusi puntualmente insabbiati dal sistema.

